Давидюк пропонує перенести засідання Ради в метро: "будемо сидіти вночі"
У парламенті готується законопроект про перенесення засідань в укриття. Втім, є й альтернативна пропозиція - перенести засідання Ради в метро.
Таку ідею висловив народний депутат і політолог Микола Давидюк у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".
За словами Давидюка, для перенесення засідань парламенту в укриття потрібно ухвалити відповідні зміни до регламенту. За планом, буде змінена система електронного голосування, але це дозволить парламенту працювати незалежно від того, чи є повітряна тривога.
"Я не знаю, як проголосують. Без голосування переміститись неможна. Депутати пройшли тренування, всім показали, як працює система. Є фракції, кому не подобається", - розповів він.
Разом з тим, у й Давидюка є альтернативна пропозиція - перенести голосування Ради в метро і проводити засідання вночі.
"Я взагалі виступаю за те, що давайте брати якусь станцію метро, коли не їздять поїзда, робити нічні засідання. В нас же ж є і "Львівська брама", і "Теличка", станції які не працюють. Давайте собі там оборудуємо виїздний офіс, змінимо там адресу, і будемо сидіти в метро вночі", - пояснив він свою пропозицію.
Повну версію розмови з Давидюком чекайте на "ЦЕ БАЗА" вже завтра.
Робота Ради
Нагадаємо, Верховна Рада не працює під час повітряних тривог через загрозу російських ударів по будівлі парламенту.
Раніше нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що парламент планує працювати в новому форматі під час тривог.
Засідання планують переносити в укриття, при цьому голосувати нардепи будуть за допомогою своїх телефонів або планшетів.