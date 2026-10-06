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Давидюк предлагает перенести заседания Рады в метро: "будем сидеть ночью"

17:43 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Давидюк предлагает перенести заседания Рады в метро: "будем сидеть ночью" Иллюстративное фото: Рада может работать в новом формате (Getty Images)
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В парламенте готовится законопроект о переносе заседаний в укрытие. Впрочем, есть и альтернативное предложение - перенести заседания Рады в метро.

Такую идею высказал народный депутат и политолог Николай Давидюк в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

По словам Давидюка, для переноса заседаний парламента в укрытие нужно принять соответствующие изменения в регламент. По плану будет изменена система электронного голосования, но это позволит парламенту работать независимо от того, есть ли воздушная тревога.

"Я не знаю, как проголосуют. Без голосования переместиться нельзя. Депутаты прошли тренировки, всем показали, как работает система. Есть фракции, кому не нравится", - рассказал он.

Вместе с тем, у Давидюка есть альтернативное предложение - перенести голосование Рады в метро и проводить заседание ночью.

"Я вообще выступаю за то, что давайте брать какую-то станцию метро, когда не ездят поезда, делать ночные заседания. У нас же есть и "Львівська брама", и "Теличка", не работающие станции. Давайте себе там обустраиваем выездной офис, изменим там адрес, и будем сидеть в метро ночью", - пояснил он свое предложение.

Полную версию разговора с Давидюком ждите на "ЦЕ БАЗА" уже завтра.

Работа Рады

Напомним, Верховная Рада не работает во время воздушных тревог из-за угрозы российских ударов по зданию парламента.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщала о том, что парламент планирует работать в новом формате во время тревог.

Заседания планируют переносить в укрытие, при этом голосовать нардепы будут с помощью своих телефонов или планшетов.

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