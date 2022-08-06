"Давайте наберемся терпения": Данилов о сроках контрнаступления ВСУ
Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью ТРК "Киев"
"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление – ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта", - сказал Данилов.
По его словам, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.
Секретарь СНБО отметил, что "надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".
Напомним, по словам Данилова, Украина отвоюет свои территории, а затем займется дипломатией.
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