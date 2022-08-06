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"Давайте наберемся терпения": Данилов о сроках контрнаступления ВСУ

Новина українською →
Киев, Суббота 06 августа 2022 10:23
"Давайте наберемся терпения": Данилов о сроках контрнаступления ВСУ Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью ТРК "Киев"

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление – ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта", - сказал Данилов.

По его словам, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

Секретарь СНБО отметил, что "надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".

Напомним, по словам Данилова, Украина отвоюет свои территории, а затем займется дипломатией.

Также мы писали, что в аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина". Это список из 86 имен, которые влияют на политику Кремля и президента РФ Владимира Путина.

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