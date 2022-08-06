"Мавзолей Путина": В СНБО рассказали, сколько человек влияют на политику Кремля

В России есть как минимум 86 человек, которые влияют на политику Кремля и президента Владимира Путина.

"В аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина" - это 86 человек, которые влияют на политику Кремля", - рассказал он.

Данилов отметил, что война не сводится к пулям и снарядам, она касается и других сфер, например: медиа, энергетика и продовольствие.

"Кто бы ни пришел после Путина - "коллективный Путин никуда не исчезнет". В современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока мы не знаем, с кем на территории России будем вести финальные переговоры. Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркнул секретарь СНБО.