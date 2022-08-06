"Давайте наберемося терпіння": Данилов про терміни контрнаступу ЗСУ
Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова в інтерв'ю ТРК "Київ"
"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта", - сказав Данилов.
За його словами, так звані "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію.
Секретар РНБО зазначив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима".
Нагадаємо, за словами Данилова, Україна відвоює свої території, а потім займеться дипломатією.
Також ми писали, що в апараті РНБО є проект під умовною назвою "Мавзолей Путіна". Це список з 86 імен, які впливають на політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.