Дати голосування за призначення Саакашвілі ще немає, - Арахамія

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Інформацію про голосування 30 квітня в СН спростовують

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував заяву про голосування 30 квітня щодо призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єра. Про це Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Депутату поставили питання, чи відбудеться голосування за призначення Саакашвілі в наступний четвер, 30 квітня.

"Ні, це не визначено. Ще зрозуміло, чи це буде четвер чи якийсь інший день. По-друге, порядок денний ще не визначений. По-третє, ситуацію по Міхеїлу треба виставляти в парламент тільки тоді, коли ми будемо розуміти співвідношення по голосах, яке ми будемо мати в парламенті. Бо буде дуже погано, якщо його поставлять на голосування і ми провалимо це голосування. Яке зараз співвідношення - в мене немає актуальної статистики", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що наразі ще тривають консультації з приводу голосування. Також Саакашвілі ще не зустрічався з іншими депутатськими фракціями.

Нагадаємо, заступник парламентської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук назвала кілька можливих завдань Михайла Саакашвілі у разі його призначення віце-прем’єром в українському уряді. Саакашвілі може додати досвіду у ході переговорів з Міжнародним валютним фондом. Крім того, Саакашвілі міг би допомогти з координацією між урядом та парламентом.