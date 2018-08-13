Дату закриття КПВВ "Станиця Луганська" перенесли на вересень

КПВВ тимчасово закриють для облаштування сервісної зони 2-7 вересня

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з непідконтрольними територіями "Станиця Луганська" тимчасово закриють для облаштування сервісної зони 2-7 вересня, але остаточно терміни визначать 22 серпня. Про це повідомив в Facebook заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

"Ведемо перемовини щодо строків закриття КПВВ на час проведення монтажу тимчасових конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення. За рішенням командування операції Об’єднаних сил, пропуск громадян через КПВВ буде припинений з 2 до 7 вересня, а не з 27 до 31 серпня, як повідомлялось раніше. Остаточно термін закриття буде 22 серпня на засіданні Тристоронньої контактної групи", - зазначив Клименко.

За його словами, щодо поточних ремонтних робіт до КПВВ "Станиця Луганська" підведені комунікації з централізованою системою водопостачання і водовідведення, внутрішнього електропостачання.

Крім того, змонтовано нові модулі для збільшення кількості облаштованих робочих місць для проведення паспортного та фіскального контролю, який значно збільшить пропускну здатність КПВВ. Також завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для відвідувачів пункту пропуску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 серпня 2018 року буде тимчасово припинений пропуск на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська".