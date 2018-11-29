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Дату Об'єднавчого собору незабаром оголосить Варфоломій, - Порошенко

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 21:08
Дату Об'єднавчого собору незабаром оголосить Варфоломій, - Порошенко
Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)

Учасники собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної церкви України - йому і буде вручений Томос про автокефалію

Дату проведення дата проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору незабаром оголосить патріарх Варфоломій. Про це заявив Президент Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрацїї президента.

"Схвалений текст томоса про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить патріарх Варфоломій. Учасники собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної церкви України - йому і буде вручений томос про автокефалію", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що на Синоді Вселенського патріархату сьогодні, 29 листопада, прийнято рішення про створення автокефальної Української церкви.

Раніше повідомлялося, що на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання. Зокрема, створення повноправною помісної церкви в Україні, яка буде рівна 14 іншим церквам.

Так, на Синоді повинен був розглядатися текст томосу про автокефалію Української православної церкви, дата Собору в Україні для обрання предстоятеля, який, власне, і отримає Томос.

Як заявляв спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року.

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Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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