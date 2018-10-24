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Дата проведення об'єднавчого Собору ще невідома, - Філарет

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 20:05
Фото: Філарет (РБК-Україна)
Фото: Філарет (РБК-Україна)

У Соборі точно будуть брати участь архієреї Московського патріархату

Точна дата проведення Архієрейського об'єднавчого Собору ще невідома. Про це заявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет у ефірі "Українського радіо".

"Я не думаю, що Собор затягується. Собор не затягується, а йде природним процесом. Я думаю, що цей Собор готується. Тому що в Соборі буде представник Вселенського патріарха. Тому якби це залежало тільки від нас - від української сторони. А оскільки це залежить ще і від Вселенського патріарха, то ми не можемо конкретно сказати. Чули, що у листопаді буде... Конкретної дати поки немає. Але знаємо одне, що Вселенський патріарх твердо стоїть на позиції надання автокефалії Українській церкві", - підкреслив Філарет.

За його словами, в об'єднавчому Соборі точно будуть брати участь архієреї Московського патріархату.

"Я можу сказати тільки про Київському патріархаті, що у нас більше 40 архиєреїв; у автокефальної церкви - 14 архієреїв. Невідомо скільки від Московського патріархату. Буде 10, буде більше - ми не знаємо. Але те, що вони будуть, без сумніву", - повідомив Філарет.

Нагадаємо, сьогодні Патріарх Єрусалимський Феофіл III висловив підтримку Вселенському патріархату в його протистоянні з Російською православною церквою в питанні автокефалії для Української церкви.

Нещодавно в Константинополі заявили, що Томос Українській православної церкви буде наданий в "потрібний час".

Як писало РБК-Україна раніше, Синод Константинопольського патріархату зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та підтримав продовження надання автокефалії Україні.

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