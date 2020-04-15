Дата обмена пленными постоянно уточняется, - Офис президента

Дата очередного обмена пленными, который должен пройти до православной Пасхи, постоянно уточняется. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

В Офисе президента подтвердили, что очередной этап взаимного обмена пленными действительно готовится.

"Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет проходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - говорится в сообщении.

Также в Офисе отметили, что информация о том, что обмен пленными проходит уже сейчас, не соответствует действительности.

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - добавили в Офисе.

Отметим, ранее в ОБСЕ сообщили, что на сегодня согласованы все детали обмена пленными.

Напомним, ранее сообщалось, что в списках обмена пленными не будет крымчан.

Ожидается, что обмен пройдет до 17 апреля включительно по формуле "19 на 18".