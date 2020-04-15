Дата обміну полоненими постійно уточнюється, - Офіс президента

Дата чергового обміну полоненими, який має пройти до православного Великодня, постійно уточнюється. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Telegram.

В Офісі президента підтвердили, що черговий етап взаємного обміну полоненими дійсно готується.

"Йдуть останні узгодження щодо списку і щодо логістики. Саме звільнення буде проходити найближчим часом. Дата постійно уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі зазначили, що інформація про те, що обмін полоненими проходить вже зараз, не відповідає дійсності.

"На превеликий жаль, взаємне звільнення складне і вимагає додаткових погоджень. До того ж на цей раз процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантину і тому потребує обов'язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо", - додали в Офісі.

Відзначимо, раніше в ОБСЄ повідомили, що на сьогодні погоджено всі деталі обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у списках обміну полоненими не буде кримчан.

Очікується, що обмін пройде до 17 квітня включно за формулою "19 на 18".