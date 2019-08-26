Дата обмена пленными между Украиной и РФ согласована, - адвокат

Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже определена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам адвоката россиян Валентин Рыбин, списки для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной пока не утверждены.

"Дата обмена известна, ждем", - проинформировал он.

Напомним, недавно в росСМИ появилась информация о том, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене "33 россиян на 33". Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.

Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.