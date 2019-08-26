Дата обміну полоненими між Україною і РФ узгоджена, - адвокат

Дата обміну утримуваними особами між Росією і Україною вже визначена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами адвоката росіян Валентин Рибін, списки для обміну утримуваних осіб між РФ і Україною поки не затверджені.

"Дата обміну відома, чекаємо", - поінформував він.

Нагадаємо, нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація про те, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін "33 росіян на 33". Раніше український адвокат Валентин Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефедов готуються до обміну. Також відзначимо, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України по обміну утримуваними особами є.

Раніше український адвокат Валентин Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефедов готуються до обміну. Також відзначимо, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України по обміну утримуваними особами є.