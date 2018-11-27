Дата Об'єднавчого собору буде визначена 29 листопада, - радник президента

Ілюстративне фото (patriarchate.org)

Затверджений текст Томосу після проведення Собору буде вручено обраному предстоятелю Української автокефальної церкви

Дата проведення Об’єднавчого архієрейського Собору буде визначена до кінця засідання Синоду Вселенського патріархату в Константинополі, у четвер, 29 листопада. Про це повідомив радник президента України Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий", передає кореспондент РБК-Україна.

Павленко зазначив, що наразі текст Томосу опрацьовується.

"Текст (Томосу, - ред.) опрацьовується. Є Синодальна комісія, яка представить текст Томосу на затвердження. До кінця Синоду буде затверджено цей текст і визначена дату Собору… 19 листопада було оголошення Вселенської патріархії про те, що Собор має відбутись упродовж грудня. Я думаю, що це буде підтримано. У четвер, 29 листопада, після завершення Синоду будуть офіційні повідомлення. Вони вже будуть остаточною крапкою у цьому процесі", - зазначив радник президента.

За його словами, затверджений текст Томосу після проведення Собору українських єпископів буде вручено обраному предстоятелю Української автокефальної церкви.

"Якщо все буде за планом, то 29 числа після завершення Синоду буде затверджено текст Томосу, який вже буде надано після проведення Собору українськими єпископами, оберуть першого - він якраз Томос і отримає. Після цього ніяких кроків не потрібно", - додав Павленко.

Нагадаємо, Синод Вселенського патріархату розглядає створення повноправної помісної церкви в Україні, яка буде рівна решті 14 церквам. Так, на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розгляне українське питання.

Як писало РБК-Україна раніше, Павленко візьме участь у Синоді. Про його поїздку на минулому тижні заявив президент Петро Порошенко.

Підкреслимо, очікується, що об'єднавчий Собор, на якому буде створена Православна церква України, пройде на початку грудня.