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Дасть потужну підтримку. У Повітряних силах розповіли про бажання пересісти з Мі-24 на Apache

Фото: у Повітряних силах розповіли про бажання пересісти з Мі-24 на Apache (wikimedia)
Автор: Наталія Кава

Українські вертолітники хотіли б пересісти з радянських машин Мі-24 на американські Apache. Це дало б значну перевагу військовим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він розповів, що наразі Повітряні сили ведуть інформаційну кампанію, щоб зосередитись на отриманні Україною західних літаків.

"Це наше озброєння, яке стосується нас безпосередньо. Думаю, що армійська авіація Сухопутних військ проводить не меншу роботу з одержання гелікоптерів", - розповів Ігнат.

За його словами, американські гелікоптери Apache можуть стати потужною технікою для підтримки військ.

"Зброя ближнього радіуса дії. Безумовно, наші вертолітники хотіли б пересісти з Мі-24 на Apache", - наголосив він.

Нагадаємо, бойовий гелікоптер "Apache" знаходиться на озброєнні армії США з середини 1980-х років. Станом на 2021 рік він є одним з найпоширеніших ударних гелікоптерів світу. Його застосовували під час воєн в Іраку, Югославії, Афганістані та інших конфліктах. Він є на озброєнні армій США, Британії, Японії, Ізраїлю, Нідерландів та інших країн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові продовжують опановувати надану західними партнерами техніку. Днями на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів зі взаємодії з багатоцільовим гвинтокрилом "Black Hawk".

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