RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Даст мощную поддержку. В Воздушных силах рассказали о желании пересесть с Ми-24 на Apache

Фото: в Воздушных силах рассказали о желании пересесть из Ми-24 на Apache (wikimedia)
Автор: Наталья Кава

Украинские вертолетчики хотели бы пересесть из советских машин Ми-24 на американские Apache. Это дало бы значительное преимущество военным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он рассказал, что воздушные силы ведут информационную кампанию, чтобы сосредоточиться на получении Украиной западных самолетов.

"Это наше вооружение, которое касается нас напрямую. Думаю, что армейская авиация Сухопутных войск проводит не меньшую работу по получению вертолетов", - рассказал Игнат.

По его словам, американские вертолеты Apache могут стать мощной техникой для поддержки войск.

"Оружие ближнего радиуса действия. Безусловно, наши вертолетчики хотели бы пересесть с Ми-24 на Apache", - подчеркнул он.

Напомним, боевой вертолет "Apache" находится на вооружении армии США с середины 1980-х годов. По состоянию на 2021 год он является одним из самых распространенных ударных вертолетов мира. Его применяли во время войн в Ираке, Югославии, Афганистане и других конфликтах. Он находится на вооружении армий США, Британии, Японии, Израиля, Нидерландов и других стран.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные продолжают овладевать предоставленной западными партнерами техникой. На днях на одном из направлений фронта состоялись очередные тренировки спецподразделений по взаимодействию с многоцелевым вертолетом "Black Hawk".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины