У розвідці показали тренування на американському гвинтокрилі Black Hawk (відео)
Українські військові продовжують опановувати надану західними партнерами техніку. Днями на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів зі взаємодії з багатоцільовим гвинтокрилом "Black Hawk".
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Головного управління розвідки України.
Під час тренування спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів та нічні польоти. За словами бійців та пілотів, даний вертоліт значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24.
Відзначається, що "Black Hawk" в рази маневровніший за Мі-8. Він легший у керуванні та виграє за швидкістю горизонтального польоту. Окрім цього вертоліт може перебувати в безперервному польоті близько трьох годин. "Black Hawk" з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.
"За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу "Black hawk", близько 50 ударних вертольотів типу "Apache", а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу "Chinook". Таку кількість ми могли б прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів", - запевняє перший пілот вертольота з позивним "Маестро".
Вертоліт "Black Hawk" призначений для стрільби керованими й некерованими ракетами типу "Hellfire". Він може виступати як підтримка піхоти, так і перевозити різноманітні вантажі. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольота потрібно 3-4 секунди.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші гвардійці продовжують вдосконалювати майстерність й опановувати західну техніку. В Генштабі показали тренування наших воїнів з дронами й американськими БТР.
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