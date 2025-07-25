Даша Квіткова рознесла трендову маску, про яку "гуде" увесь TikTok: "Вигляд, ніби пила три ночі"

Що блогерка думає про розчинні маски з TikTok

Даша розповіла, що вирішила спробувати трендовий засіб. Вона чекала на класний результат, але отримала лише набряк.

"Вона ніби за ніч розчиняється і ти просто зранку знімаєш як плівку таку. Я бачила, що моя подруга таку штучку використовує, і я спробувала. Але в мене був зовсім інший ефект", - зазначила Квіткова.

"Я коли зняла маску, я побачила, що в мене обличчя дуже сильно набрякло. Вигляд був ніби я, ну не знаю, десь пила три ночі поспіль. І мені прям дуже не сподобалось", - зізналася вона.

І виявилося, що такі маски дійсно не приносять користі. Ба більше, вони можуть бути небезпечними.

"Всі оклюзивні маски, які б вони не були: розчинними чи нерозчинними, всі, маски, які викликають оклюзію, це перешкодження випаровування вологи, випаровування води зі шкіри... І волога не випаровується, а вона залишається в міжклітинному просторі й утворюється набряк. Можна взяти харчову плівку, обмотати і ми по суті побачимо такий самий ефект", - пояснила лікарка Наталія Бобок.

"І спочатку ніби є ефект за рахунок того, що набряк і зморшки вирівнюються. Але якщо використовувати це 3-4-5 разів, потім шкіра починає стоншуватись, ставати такою дуже "дряблою", тому що вона то розширюється, то звужується", - додала вона.

Квіткова розповіла, яка трендова маска для обличчя її розчарувала (скріншот)

Саме тому, зазначила Наталія, багато хто помічає "суттєвий" ефект від патчів. Адже через оклюзію візуально розгладжуються мімічні зморшки. Але є й ризики.

"Якщо ми перетримаємо, то ми можемо навіть дійти до того етапу, коли є розрив клітин", - попередила експерт.

Окрім цього, Бобок назвала типові помилки в догляді за обличчям. Виявилося, вона не радить поєднувати засоби від різних брендів.

"Можна, але коли ти чітко розбираєшся, які там є компоненти, тоді - це ок. Але, як правило, люди не читають "інкі-ліст". "Інкі" - це отак-от дрібним шрифтом ззаду на упаковочці компоненти (написано). Можуть бути такі компоненти, які не поєднуються між собою. І тут можна нашкодити, тому що ці компоненти можуть між собою вступати в якусь таку негарну взаємодію", - зазначила Наталія і продовжила називати помилки.

"Тестування постійно якихось нових продуктів, коли шкіра не встигла адаптуватися ще до того догляду, а ми постійно якісь проводимо на собі експерименти", - резюмувала вона.