Даша Квіткова рознесла трендову маску, про яку "гуде" увесь TikTok: "Вигляд, ніби пила три ночі"

Блогерка Даша Квіткова розповіла, що спробувала популярну маску, яка стала трендовою у соцмережах. Йдеться про косметичний засіб, який наноситься на шкіру на усю ніч, а на ранок на вас нібито чекає "вау-ефект".
Як повідомляє РБК-Україна, Квіткова розповіла про свій невдалий досвід користування такою маскою у новому випуску проекту "Терапія красою".
Даша розповіла, що вирішила спробувати трендовий засіб. Вона чекала на класний результат, але отримала лише набряк.
"Вона ніби за ніч розчиняється і ти просто зранку знімаєш як плівку таку. Я бачила, що моя подруга таку штучку використовує, і я спробувала. Але в мене був зовсім інший ефект", - зазначила Квіткова.
"Я коли зняла маску, я побачила, що в мене обличчя дуже сильно набрякло. Вигляд був ніби я, ну не знаю, десь пила три ночі поспіль. І мені прям дуже не сподобалось", - зізналася вона.
І виявилося, що такі маски дійсно не приносять користі. Ба більше, вони можуть бути небезпечними.
"Всі оклюзивні маски, які б вони не були: розчинними чи нерозчинними, всі, маски, які викликають оклюзію, це перешкодження випаровування вологи, випаровування води зі шкіри... І волога не випаровується, а вона залишається в міжклітинному просторі й утворюється набряк. Можна взяти харчову плівку, обмотати і ми по суті побачимо такий самий ефект", - пояснила лікарка Наталія Бобок.
"І спочатку ніби є ефект за рахунок того, що набряк і зморшки вирівнюються. Але якщо використовувати це 3-4-5 разів, потім шкіра починає стоншуватись, ставати такою дуже "дряблою", тому що вона то розширюється, то звужується", - додала вона.
Саме тому, зазначила Наталія, багато хто помічає "суттєвий" ефект від патчів. Адже через оклюзію візуально розгладжуються мімічні зморшки. Але є й ризики.
"Якщо ми перетримаємо, то ми можемо навіть дійти до того етапу, коли є розрив клітин", - попередила експерт.
Окрім цього, Бобок назвала типові помилки в догляді за обличчям. Виявилося, вона не радить поєднувати засоби від різних брендів.
"Можна, але коли ти чітко розбираєшся, які там є компоненти, тоді - це ок. Але, як правило, люди не читають "інкі-ліст". "Інкі" - це отак-от дрібним шрифтом ззаду на упаковочці компоненти (написано). Можуть бути такі компоненти, які не поєднуються між собою. І тут можна нашкодити, тому що ці компоненти можуть між собою вступати в якусь таку негарну взаємодію", - зазначила Наталія і продовжила називати помилки.
"Тестування постійно якихось нових продуктів, коли шкіра не встигла адаптуватися ще до того догляду, а ми постійно якісь проводимо на собі експерименти", - резюмувала вона.
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