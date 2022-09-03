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"Дары смерти из Гарри Поттера": На российской технике появились новые отметки

Фото: на российской технике появились новые отметки (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполе заметили вражескую технику с новыми отметками. Российские войска продолжают обозначать свои машины странными символами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мера города Петра Андрющенко.

Фото: новые отметки на российской военной технике (t.me/andriyshTime)

"Относительно движения техники через Мариуполь. Наше сопротивление Мариуполя метко заметило, что вся техника имеет новые отметки, похожие на перевернутые "Дары Смерти" в Гарри Поттере", - рассказал он.

Эту отметку "следаки" видели на российской технике при переброске 3-го армейского корпуса России.

"Аналитики делали предположение, что он (3-й армейский корпус - ред.) будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина по выходу на границу области до 15 сентября. Так что сейчас видим, что большая часть техники с такими пометками не остается в области", - добавил советник мэра.

Андрющенко подчеркнул, что необычная активность перемещения российской техники продолжается уже третий день подряд.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска перебрасывает технику через оккупированный Мариуполь на Запорожское направление.

Также до этого сообщалось, что Россия перебрасывает колонны техники из Крыма в захваченную Херсонскую область. Чтобы помешать этому, Вооруженные силы Украины бьют по Антоновскому мосту.

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МариупольВоенная техникаРоссийская Федерация