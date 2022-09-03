"Дары смерти из Гарри Поттера": На российской технике появились новые отметки

Фото: новые отметки на российской военной технике (t.me/andriyshTime)

"Относительно движения техники через Мариуполь. Наше сопротивление Мариуполя метко заметило, что вся техника имеет новые отметки, похожие на перевернутые "Дары Смерти" в Гарри Поттере", - рассказал он.

Эту отметку "следаки" видели на российской технике при переброске 3-го армейского корпуса России.

"Аналитики делали предположение, что он (3-й армейский корпус - ред.) будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина по выходу на границу области до 15 сентября. Так что сейчас видим, что большая часть техники с такими пометками не остается в области", - добавил советник мэра.

Андрющенко подчеркнул, что необычная активность перемещения российской техники продолжается уже третий день подряд.