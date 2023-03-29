В ніч на 28 березня в Дарницькому районі Києва зникло світло.
Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.
За їхньою інформацією, близько 00:50 у всьому районі погасло світло.
В місцевих Телеграм-пабліках повідомляють, що перебої з електроенергією спостерігаються і в інших районах столиці.
"Читачі повідомляли про 2 яскравих спалахи - напевно десь коротнув трансформатор", - пишуть в групі.
Нагадаємо, що в НЕК "Укреренго" заявили, що електроенергії в Україні має вистачити на найближчі шість місяців для забезпечення потреб споживачів.
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