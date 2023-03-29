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В Дарницькому районі Києва зникло світло

Фото: в Дарницькому районі Києва зникло світло (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 28 березня в Дарницькому районі Києва зникло світло.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

За їхньою інформацією, близько 00:50 у всьому районі погасло світло.

В місцевих Телеграм-пабліках повідомляють, що перебої з електроенергією спостерігаються і в інших районах столиці.

"Читачі повідомляли про 2 яскравих спалахи - напевно десь коротнув трансформатор", - пишуть в групі.

Нагадаємо, що в НЕК "Укреренго" заявили, що електроенергії в Україні має вистачити на найближчі шість місяців для забезпечення потреб споживачів.

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