В ночь на 28 марта в Дарницком районе Киева исчез свет.

В местных телеграмм-пабликах сообщают, что перебои с электроэнергией наблюдаются и в других районах столицы.

По их информации, около 00:50 во всем районе погас свет.

Напомним, что в НЭК "Укреренго" заявили, что электроэнергии в Украине должно хватить на ближайшие шесть месяцев для обеспечения потребностей потребителей.

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