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В Дарницком районе Киева исчез свет

Фото: в Дарницком районе Киева исчез свет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 28 марта в Дарницком районе Киева исчез свет.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

По их информации, около 00:50 во всем районе погас свет.

В местных телеграмм-пабликах сообщают, что перебои с электроэнергией наблюдаются и в других районах столицы.

"Читатели сообщали о 2 ярких вспышках - наверное, где-то коротнул трансформатор", - пишут в группе.

Напомним, что в НЭК "Укреренго" заявили, что электроэнергии в Украине должно хватить на ближайшие шесть месяцев для обеспечения потребностей потребителей.

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