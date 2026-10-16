На Дарницькій ТЕЦ усувають наслідки обстрілу, опалення ще немає

Дарницька ТЕЦ під ремонтом

Фахівці підприємства, рятувальники та підрядні організації працюють над усуненням пошкоджень, завданих ворожим ударом, кажуть у компанії.

ТОВ "Євро-Реконструкція" намагається якнайшвидше:

відновити надання послуг,

розпочати подачу тепла споживачам.

У компанії усвідомлюють важливість своєчасного початку опалювального сезону для споживачів: мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва.

"Пошкодження, яких зазнав об’єкт, значні. Проте ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити роботи в найкоротші можливі терміни", - пообіцяли вони.

Що відомо

ТОВ "Євро-Реконструкція" - це приватна енергетична компанія в Києві, яка є оператором та власником Дарницької ТЕЦ-4 .

Вона забезпечує постачання опалення та гарячої води для мешканців і підприємств лівого берега столиці.