Дарницкий райсуд рассмотрит дело о госизмене экс-замглавы УГО Крыма

Такое решение приняла судебная коллегия Апелляционного суда Киева

Дарницкий районный суд Киева рассмотрит дело в отношении заместителя начальника управления госохраны Украины - директора Департамента охраны в АР Крым Станислава Шапортова. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Так, 24 июля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел приняла решение об определении подсудности дела по Шапортову.

"Ходатайство военной прокуратуры Центрального региона об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Шапортова С.В. удовлетворено", - говорится в сообщении.

Дело, таким образом, направлено в Дарницкий райсуд.

Напомним, как писало РБК-Украина, военная прокуратура Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении Станислава Шапортова.

В марте 2014 года чиновник подстрекал военных Департамента охраны в Крыму к непризнанию органов госвласти Украины, невыполнению приказов руководства Управления госохраны, а также непринятию мер по противодействию агрессии и военной оккупации Крыма и Севастополя.

Подозреваемый также занимался организацией участия личного состава в проведении незаконного референдума в Крыму.

В апреле прокуратура Крыма направила в суд обвинительные акты в отношении бывшего депутата Верховного совета Крыма и экс-депутата Севастопольского горсовета за совершение государственной измены.