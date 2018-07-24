Дарницький райсуд розгляне справу про держзраду екс-замголови УДО Криму

Таке рішення прийняла судова колегія Апеляційного суду Києва

Дарницький районний суд Києва розгляне справу щодо заступника начальника управління держохорони України – директора Департаменту охорони в АР Крим Станіслава Шапортова. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва.

Так, 24 липня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ прийняла рішення про визначення підсудності справи щодо Шапортова.

"Клопотання військової прокуратури Центрального регіону про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Шапортова С.В. задоволено", - сказано у повідомленні.

Справу, таким чином, направлено до Дарницького райсуду.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, військова прокуратура Центрального регіону направила до суду обвинувальний акт стосовно Станіслава Шапортова.

У березні 2014 року посадовець підбурював військових Департаменту охорони в Криму до невизнання органів держвлади України, невиконання наказів керівництва Управління держохорони, а також неприйняття заходів по протидії агресії та військової окупації Криму і Севастополя.

Підозрюваний також займався організацією участі особового складу у проведенні незаконного референдуму у Криму.

У квітні прокуратура Криму направила до суду обвинувальні акти стосовно колишнього депутата Верховної ради Криму і екс-депутата Севастопольської міськради за вчинення державної зради.