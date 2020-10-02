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"Дарница" завершила ряд исследований генерических препаратов в лабораториях ЕС

Киев, Пятница 02 октября 2020 12:37
"Дарница" завершила ряд исследований генерических препаратов в лабораториях ЕС
Фото: "Дарница" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Фармацевтическая компания "Дарница" завершила 8 исследований биоэквивалентности препаратов для лечения заболеваний сердца и центральной нервной системы, большая часть которых проводилась в течение 2018-2020 гг в лабораториях Европы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что подобные исследования компания проводит для доказательства терапевтической эквивалентности и безопасности генерических лекарственных средств.

В "Дарнице" также напомнили, что генерическое лекарственное средство, кроме соответствия по действующему веществу, должно быть биоэквивалентным оригинальному препарату. Соблюдение этого условия означает, что генерик идентичен оригиналу по терапевтическому эффекту, безопасности и переносимости.

В свою очередь, в компании подчеркнули, что клиническую часть исследования "Дарница", как правило, проводит в Украине, после чего передает биологические материалы в европейские лаборатории для завершающих анализов.

В частности, фармкомпания давно сотрудничает с одним из лучших медицинских и биоаналитических центров Европы QUINTA-ANALYTICA s.r.o. (Чешская Республика).

"Мы ответственны перед пациентами, и, чтобы быть уверенными в эффективности и безопасности наших препаратов, проводим биоаналитическую часть исследований в лабораториях ЕС. При выборе партнеров - клинических баз и сертифицированных биоаналитических лабораторий мы, прежде всего, обращаем внимание, могут ли они обеспечить проведение исследований на должном уровне качества в соответствии с международными требованиями", - отметил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, которая ведет свою историю с 1930 года.

В 2019 году "Дарница" объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию - построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов.

Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Бенефициары компании – семья Загорий.

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