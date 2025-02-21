Данці підтримують відправлення військових в Україну після війни

За даними опитування Ritzau, 53% респондентів заявили, що Данія має взяти участь у будь-якому майбутньому направленні солдатів. Близько 15% виступили проти, а 32% не визначилися або не мали думки.

Більшість у 66% також заявили, що Україна має приєднатися до Європейського Союзу, а 68% заявили, що країна має стати частиною НАТО.

Данія, країна з населенням 6 мільйонів осіб, пожертвувала 7,55 млрд доларів як військову допомогу відтоді, як на Україну було скоєно напад з боку Росії.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка також нарощує інвестиції у внутрішню оборону, заявила, що поки зарано обговорювати миротворців, хоча вона позитивно ставиться до планів Великої Британії.

Вона провела переговори 21 лютого з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити підтримку цієї скандинавської країни.

Опитування проводилося Voxmeter для Ritzau і включало 1021 інтерв'ю в період з 18 до 20 лютого.

Нагадаємо, відносна більшість німців (49%) виступають за розгортання сил бундесверу у складі можливих миротворчих сил в Україні для спостереження за дотриманням угоди про припинення вогню. При цьому 44% виступають проти, а 7% утрималися.