Датчане поддерживают отправку военных в Украину после войны

Избиратели Дании, одного из крупнейших военных доноров Украины, выступают за отправку в страну военного контингента после окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным опроса Ritzau, 53% респондентов заявили, что Дания должна принять участие в любом будущем направлении солдат. Около 15% выступили против, а 32% не определились или не имели мнения.
Большинство в 66% также заявили, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу, а 68% заявили, что страна должна стать частью НАТО.
Дания, страна с населением 6 миллионов человек, пожертвовала 7,55 млрд долларов в качестве военной помощи с тех пор, как Украина подверглась нападению со стороны России.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая также наращивает инвестиции во внутреннюю оборону, заявила, что пока рано обсуждать миротворцев, хотя она позитивно относится к планам Великобритании.
Она провела переговоры 21 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку этой скандинавской страны.
Опрос проводился Voxmeter для Ritzau и включал 1021 интервью в период с 18 по 20 февраля.
Напомним, относительное большинство немцев (49%) выступают за развертывание сил бундесвера в составе возможных миротворческих сил в Украине для наблюдения за соблюдением соглашения о прекращении огня. При этом 44% выступают против, а 7% воздержались.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он готов направить миротворческие войска в Украину, если это будет необходимо. Польша против такого шага.