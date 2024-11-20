UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Данська модель 2.0": Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива

Фото: міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та міністр оборони України Рустем Умєров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Данія узгоджують нову інвестиційну ініціативу "Данська модель 2.0". Вона передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров провів зустріч із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у рамках робочого візиту до Данії.

Одним із ключових питань стало обговорення нової інвестиційної ініціативи під назвою "Данська модель 2.0", яка передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.

"Цей формат включає взаємовигідну співпрацю, зокрема інвестиції в українські оборонні й технологічні компанії, прискорення постачання озброєнь і доступ Данії до сучасних військових технологій", - зазначив глава Міноборони.

За словами Умєрова, вони з Поульсеном домовилися опрацювати деталі цієї моделі, яка стане важливим кроком у зміцненні Сил оборони України.

"Високо цінуємо підтримку Данії через "Данську модель" фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ця ініціатива вже довела свою результативність, і ми домовилися продовжити її розвиток. Лідерство Данії в цьому питанні - приклад для інших країн!", - наголосив міністр.

Допомога Україні від Данії

Нагадаємо, Данія стала першою країною НАТО, яка погодилася безпосередньо надати кошти українській оборонній промисловості.

Зокрема, у липні країна замовила для українських захисників 18 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Вчора повідомлялося, що Данія виділить 1 млрд данських крон (близько 96 млн доларів) на військову допомогу Україні. Кошти призначені для української оборонної промисловості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниДаніяРустем УмєровВійськова допомогаВійна в Україні