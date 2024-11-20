"Данская модель 2.0": Умеров рассказал, что предусматривает новая инвестиционная инициатива

Умеров провел встречу с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном в рамках рабочего визита в Данию.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение новой инвестиционной инициативы под названием "Данская модель 2.0", которая предусматривает усиление сотрудничества в производстве оружия и развитии технологий.

"Этот формат включает взаимовыгодное сотрудничество, в том числе инвестиции в украинские оборонные и технологические компании, ускорение поставок вооружений и доступ Дании к современным военным технологиям", - отметил глава Минобороны.

По словам Умерова, они с Поульсеном договорились проработать детали этой модели, которая станет важным шагом по укреплению Сил обороны Украины.

"Высоко ценим поддержку Дании через "Датскую модель" финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса. Эта инициатива уже доказала свою результативность, и мы договорились продолжить ее развитие. Лидерство Дании в этом вопросе - пример для других стран!", - подчеркнул министр.