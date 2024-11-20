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"Данская модель 2.0": Умеров рассказал, что предусматривает новая инвестиционная инициатива

Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр обороны Украины Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Дания согласовывают новую инвестиционную инициативу "Данская модель 2.0". Она предусматривает усиление сотрудничества в производстве оружия и развитии технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров провел встречу с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном в рамках рабочего визита в Данию.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение новой инвестиционной инициативы под названием "Данская модель 2.0", которая предусматривает усиление сотрудничества в производстве оружия и развитии технологий.

"Этот формат включает взаимовыгодное сотрудничество, в том числе инвестиции в украинские оборонные и технологические компании, ускорение поставок вооружений и доступ Дании к современным военным технологиям", - отметил глава Минобороны.

По словам Умерова, они с Поульсеном договорились проработать детали этой модели, которая станет важным шагом по укреплению Сил обороны Украины.

"Высоко ценим поддержку Дании через "Датскую модель" финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса. Эта инициатива уже доказала свою результативность, и мы договорились продолжить ее развитие. Лидерство Дании в этом вопросе - пример для других стран!", - подчеркнул министр.

Помощь Украине от Дании

Напомним, Дания стала первой страной НАТО, которая согласилась напрямую предоставить средства украинской оборонной промышленности.

В частности, в июле страна заказала для украинских защитников 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Вчера сообщалось, что Дания выделит 1 млрд датских крон (около 96 млн долларов) на военную помощь Украине. Средства предназначены для украинской оборонной промышленности.

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