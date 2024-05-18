Danone виходить з ринку Росії

Нагадаємо, що французька компанія заявила про припинення інвестиційних проектів у Росії ще 6 березня 2022 року.

Тим часом про плани щодо виходу Danon з російського ринку ЗМІ повідомляли ще в лютому цього року.

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