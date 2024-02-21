Французька компанія Danone має намір продати російські підприємства, - FT

Французька компанія Danone планує продати свій російський бізнес. Покупцем може стати один із членів кремлівського керівництва, який пов'язаний із племінником чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Джерела видання повідомили, що група з виробництва молочних продуктів хоче продати ребрендинг Life & Nutrition російській молочній компанії "Вамін Татарстан", що належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову.

Мінгазов був призначений до ради директорів Life & Nutrition влітку минулого року, незабаром після того, як Кремль передав контроль над бізнесом Якубу Закрієву, 33-річному племінникові Кадирова, як захід у відповідь на західні санкції, введені у відповідь на напад на Україну.

У листі, направленому міністру сільського господарства Росії Дмитру Патрушеву, Айрат Мухамадеєв, директор новоствореної компанії, що належить "Вамін Татарстан", повідомив, що компанія погодилася заплатити 191,5 млн доларів за контроль над російським бізнесом Danone.

Двоє людей, знайомих із ситуацією, підтвердили, що французька група розглядає можливість продажу Vamin.

З моменту вилучення активів, Danone списала понад 700 млн євро, а також додатково знецінила 500 млн євро в липні минулого року у зв'язку з падінням курсу рубля.

У той час як інші західні компанії пішли з Росії після повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому, Danone спочатку заявила, що планує залишитися в країні. Але в жовтні 2022 року вона змінила курс, оголосивши, що буде шукати покупця в рамках угоди, яка може призвести до списання до 1 млрд євро.

Danone у Росії

Французька компанія заявила про припинення інвестиційних проектів у Росії ще 6 березня 2022 року. У жовтні Danone оголосила про вихід з ринку РФ, бізнес мали передати іншому власнику.

У лютому 2023 року Danone заявила, що готова продати активи в Росії, але з правом викупу та місцями у раді директорів.

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