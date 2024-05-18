Danone выходит с рынка России

Компания Danon завершила продажу своих активов и сворачивает деятельность в России, на которую приходилось около 5% мировых продаж компании. Заметим, что в России компания работала более 30 лет.

"Danone сегодня объявил, что завершил продажу своей деятельности EDP в России компании Vamin R LLC после получения необходимых разрешений российских регуляторов, как было объявлено в пресс-релизе от 22 марта", - говорится на сайте компании.

