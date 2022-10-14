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Danone продає бізнес у Росії

Фото: Danone згортає бізнес у Росії (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Компанія з виробництва молочних продуктів Danone оголосила про вихід з ринку Росії. Бізнес передадуть іншому власнику.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Danone.

"Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом Essential Dairy and Plant-based у Росії. Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів", - йдеться у повідомленні.

Danone була лідером у виробництві молочних продуктів у РФ. Компанія працювала в Росії протягом 30 років і представлена брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростишка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac, "Тьома" ", Nutrilon, "Малютка" та Evian.

При цьому в Danone оцінили збитки від передачі бізнесу в 1 млрд євро.

Нагадаємо, раніше Danone припинила імпорт товарів Evian та Alpro до Росії та заявила про намір скоротити бізнес.

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Російська ФедераціяDanone