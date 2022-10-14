Danone продает бизнес в России

Компания по производству молочных продуктов Danone объявила об уходе с рынка России. Бизнес передадут другому владельцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Danone.

"Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров", - говорится в сообщении.

Danone была лидером по производству молочных продуктов в РФ. Компания работала в России на протяжение 30 лет и представлена брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка" и Evian.

При этом в Danone оценили ущерб от передачи бизнеса в 1 млрд евро.