Danone прекратила импорт в Россию части своей продукции

Французская группа Danone объявила о решении прекратить импорт некоторых товаров в Россию из-за военной агрессии против Украины. Речь идет о брендах Evian и Alpro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Danone собирается адаптировать свою деятельность в России. В частности, компания планирует переориентироваться на основные молочные продукты, детское и лечебное питание. Также Danone прекратит импорт минеральной воды Evian и растительного молока Alpro. "Danone не берет наличные деньги, дивиденды или прибыль из России и пожертвует любую прибыль, полученную в стране, организациям по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.