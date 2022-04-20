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Danone прекратила импорт в Россию части своей продукции

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Среда 20 апреля 2022 10:40
Danone прекратила импорт в Россию части своей продукции Фото: Danone прекратила импорт в Россию некоторых товаров (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Французская группа Danone объявила о решении прекратить импорт некоторых товаров в Россию из-за военной агрессии против Украины. Речь идет о брендах Evian и Alpro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Danone собирается адаптировать свою деятельность в России. В частности, компания планирует переориентироваться на основные молочные продукты, детское и лечебное питание.

Также Danone прекратит импорт минеральной воды Evian и растительного молока Alpro.

"Danone не берет наличные деньги, дивиденды или прибыль из России и пожертвует любую прибыль, полученную в стране, организациям по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что Danone прекращает инвестиционные проекты в РФ, однако сохраняет производство молочной продукции.

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