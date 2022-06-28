Не дано чужому триколору быть на нашей земле: Зеленский поздравил с Днем Конституции Украины

"Мы приняли основополагающий закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы в ней приняты основой нашей борьбы сейчас и они объясняют почему и за что мы деремся. Это право украинского народа на самоопределение", - отметил президент.

Также, по словам главы государства, Конституция Украины - наш детальный портрет, а ее нормы позволяют расшифровать генетический код нашей нации и найти ответы на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы.