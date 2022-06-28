ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не дано чужому триколору быть на нашей земле: Зеленский поздравил с Днем Конституции Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 28 июня 2022 09:54
Не дано чужому триколору быть на нашей земле: Зеленский поздравил с Днем Конституции Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, основного закона Украины, которому сегодня исполняется 26 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Владимира Зеленского.

"Мы приняли основополагающий закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы в ней приняты основой нашей борьбы сейчас и они объясняют почему и за что мы деремся. Это право украинского народа на самоопределение", - отметил президент.

Также, по словам главы государства, Конституция Украины - наш детальный портрет, а ее нормы позволяют расшифровать генетический код нашей нации и найти ответы на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы.

Как известно, Украина уже более четырех месяцев обороняет свою свободу и независимость от полномасштабной агрессии России. За время войны оккупанты понесли колоссальные потери. По состоянию на 28 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали более 35 тысяч российских военных, а также более 1500 танков и еще тысячи другой вражеской техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституция поздравления Президент
NEWS
Данилов ответил на угрозы Медведева: возвращение Крыма будет сразу, без попыток
Данилов ответил на угрозы Медведева: возвращение Крыма будет сразу, без попыток
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен