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Не дано чужому триколору завити на нашій землі: Зеленський привітав з Днем Конституції України

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Київ, Вівторок 28 червня 2022 09:54
Не дано чужому триколору завити на нашій землі: Зеленський привітав з Днем Конституції України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, основного закону України, якому сьогодні виповнюється 26 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Володимира Зеленського.

"Ми прийняли основоположний закон держави 26 років тому. 26 років по тому захищати свою державу для нас основний закон. Чому? Відповідь є в преамбулі Конституції. Основи в ній прийняті основою нашої боротьби зараз і вони пояснюють чому і за що ми б'ємося. Це право українського народу на самовизначення", - зазначив президент.

Також, за словами глави держави, Конституція України - наш детальний портрет, а її норми дозволяють розшифрувати генетичний код нашої нації і знайти відповіді на два головних питання: що таке Україна і хто такі українці.

Як відомо, Україна вже більше чотирьох місяців обороняє свою свободу і незалежність від повномасштабної агресії Росії. За час війни окупанти зазнали колосальних втрат. Станом на 28 червня Збройні сили України ліквідували понад 35 тисяч російських військових, а також понад 1500 танків та ще тисячі іншої ворожої техніки.

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