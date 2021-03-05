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Данные в электронные трудовые внесут в течение пяти лет, - Минсоцполитики

Автор: РБК-Украина

В Министерстве социальной политики заявили, что данные в электронные трудовые книжки внесут за пять лет. Ведение учета трудовой деятельности будет в электронной форме в Госреестре общеобязательного государственного соцстрахования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что соответствующие цифровые социальные сервисы внедрят через 3 месяца, то есть с даты вступления в силу закона.

"Информация о трудовой деятельности за предыдущие годы в электронный реестр сможет вноситься как самостоятельно работником, так и его работодателем в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.п.) с обязательным наложением квалифицированного электронной подписи", - отмечают в министерстве.

По желанию работника работодатель будет обязан продолжать учет трудовой деятельности в бумажной форме, однако в таком случае бумажную трудовую будет хранить работник.

"Включение в реестр недостающих сведений из бумажных трудовых книжек предусмотрено осуществить в течение 5 лет после вступления закона в силу. В этот переходный период может применяться и бумажная, и электронная форма учета трудовой деятельности", - уточняют в Минсоцполитики.

Информацию о своей трудовой деятельности и страховом стаже украинцы смогут получить в виде электронного документа через вебпортал Пенсионного фонда. Документ будет иметь статус официального, граждане смогут предъявлять его в форме выписки по необходимости.

"Электронная трудовая книжка создаст возможность автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ", - указано в сообщении.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал закон №1217-9, который предусматривает отмену бумажных трудовых книжек.

Больше о том, как будет работать электронный учет трудовой деятельности - читайте на РБК-Украина.

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Новости Украины трудоустройствоМинистерство социальной политики
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