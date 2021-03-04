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Зеленский одобрил отмену бумажных трудовых книжек: где будут считать стаж

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 18:54
Зеленский одобрил отмену бумажных трудовых книжек: где будут считать стаж Фото: трудовая книжка (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон № 1217-9, который Верховная рада приняла 5 февраля 2021 года. Этот закон предусматривает отмену бумажных трудовых книжек.

Об этом сообщает Офис президента.

Одобренный главой государства документ предполагает введение в Украине электронного учета трудовой деятельности украинцев. Эти сведения смогут использовать для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора или назначения пенсий.

Закон также регулирует вопросы по автоматическому назначению пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Документ устанавливает пятилетний переходный период, в течение которого в госреестр должны перенести сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этих 5 лет бумажная трудовая книжка и электронная форма будут применяться вместе.

Напомним, закон об отмене бумажных трудовых книжек был разработан Кабинетом министров.

Больше о том, как будет работать электронный учет трудовой деятельности - на РБК-Украина.

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