Дані в е-трудові внесуть за п'ять років, - Мінсоцполітики

Вказано, що відповідні цифрові соціальні сервіси впровадять через 3 місяці, тобто з дати набрання чинності законом.

"Інформація про трудову діяльність за попередні роки в електронний реєстр зможе вноситися як самостійно працівником, так і його роботодавцем у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису", - зазначають у міністерстві.

За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперову трудову буде зберігати працівник.

"Включення до реєстру відсутніх відомостей з паперових трудових книжок передбачається здійснити протягом 5 років після набрання законом чинності. У цей перехідний період може застосовуватися і паперова, і електронна форма обліку трудової діяльності", - уточнюють у Мінсоцполітики.

Інформацію про свою трудову діяльність і страховий стаж українці зможуть отримати у вигляді електронного документа через вебпортал Пенсійного фонду. Документ матиме статус офіційного, громадяни зможуть пред'являти його в формі витягу за необхідності.

"Електронна трудова книжка створить можливість автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ", - вказано у повідомленні.