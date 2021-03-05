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Дані в е-трудові внесуть за п'ять років, - Мінсоцполітики

Автор: РБК-Україна

У Міністерстві соціальної політики заявили, що дані в електронні трудові книжки внесуть за п'ять років. Ведення обліку трудової діяльності буде в електронній формі у Держреєстрі загальнообов’язкового державного соцстрахування.


Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вказано, що відповідні цифрові соціальні сервіси впровадять через 3 місяці, тобто з дати набрання чинності законом.

"Інформація про трудову діяльність за попередні роки в електронний реєстр зможе вноситися як самостійно працівником, так і його роботодавцем у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису", - зазначають у міністерстві.

За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперову трудову буде зберігати працівник.

"Включення до реєстру відсутніх відомостей з паперових трудових книжок передбачається здійснити протягом 5 років після набрання законом чинності. У цей перехідний період може застосовуватися і паперова, і електронна форма обліку трудової діяльності", - уточнюють у Мінсоцполітики.

Інформацію про свою трудову діяльність і страховий стаж українці зможуть отримати у вигляді електронного документа через вебпортал Пенсійного фонду. Документ матиме статус офіційного, громадяни зможуть пред'являти його в формі витягу за необхідності.

"Електронна трудова книжка створить можливість автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон №1217-9, який передбачає скасування паперових трудових книжок.

Більше про те, як працюватиме електронний облік трудової діяльності - читайте на РБК-Україна.

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Новини України трудоустройствоМіністерство соціальної політики
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