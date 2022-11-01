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Данк центрового "Шарлотта" після яскравого розвороту: момент дня в НБА

Фото: Мейсон Пламлі оформив дабл-дабл проти "Сакраменто" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Ветеран "Шарлотт Хорнетс" Мейсон Пламлі очолив хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Епізод за участі 32-річного центрового найбільше вразив публіку на Гелловін. Пламлі в другій чверті поєдинку проти "Сакраменто Кінгз" оформив півот (розворот на 360 градусів на опорній нозі) на вході в 3-секундну зону та вгатив м'яч у кільце згори.

Ветеран загалом провів на паркеті понад 28 хвилин. За цей час він встиг набрати 12 очок, зробив 10 підбирань і віддав 2 передачі. Зусиль Пламлі та компанії, однак, виявилося замало для позитивного результату. "Сакраменто" завдяки ривку в 3-й чверті впевнено переміг (115:108).

Натомість найрезультативнішим баскетболістом у матчі став форвард "Хорнетс" Пі Джей Вашингтон. Він набрав 28 пунктів плюс 5 підбирань і 3 асисти. Попри домашню поразку, "Шарлотт" залишився у зоні плей-офф Східної конференції НБА.

Хто такий Мейсон Пламлі

Американський баскетболіст, обраний "Бруклін Нетс" під 22-м номером драфту НБА-2013.

Також захищав кольори "Портленда", "Денвера" та "Детройта". У складі "Шарлотта" опинився перед сезоном 2021/22. У минулому сезоні в середньому набирав 6,5 очок, 7,7 підбирань і 3,1 передачі.

У складі збірної США Пламлі став чемпіоном світу в 2014 році. Тоді ж потрапив до збірної новачків НБА.

До слова, раніше "Прометей" і "Будівельник" синхронно перемогли в європейських турнірах.

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