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Данк центрового "Шарлотта" после яркого разворота: момент дня в НБА

Фото: Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл против "Сакраменто" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Ветеран "Шарлотт Хорнетс" Мэйсон Пламли возглавил хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Эпизод при участии 32-летнего центрового больше всего поразил публику на Хэллоуин. Пламли во второй четверти поединка против "Сакраменто Кингз" оформил пивот (разворот на 360 градусов на опорной ноге) на входе в 3-секундную зону и вколотил мяч в кольцо сверху.

Ветеран в общей сложности провел на паркете свыше 28 минут. За это время он успел набрать 12 очков, совершил 10 подборов и отдал 2 передачи. Усилий Пламли и компании, однако, оказалось маловато для положительного результата. "Сакраменто" благодаря рывку в 3-й четверти уверенно победил (115:108).

Самым результативным баскетболистом в матче стал форвард "Хорнетс" Пи Джей Вашингтон. Он набрал 28 пунктов плюс 5 подборов и 3 ассиста. Несмотря на домашнее поражение, "Шарлотт" остался в зоне плей-офф Восточной конференции НБА.

Кто такой Мэйсон Пламли

Американский баскетболист, выбранный "Бруклин Нетс" под 22-м номером драфта НБА-2013.

Также защищал цвета "Портленда", "Денвера" и "Детройта". В составе "Шарлотта" оказался перед сезоном 2021/22. В прошлом сезоне в среднем набирал 6,5 очков, 7,7 подбора и 3,1 передачи.

В составе сборной США Пламли стал чемпионом мира в 2014 году. Тогда же попал в сборную новичков НБА.

К слову, накануне "Прометей" и "Будивельник" синхронно победили в европейских турнирах.

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