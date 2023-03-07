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Данк після сольного проходу оборонця "Клівленда" розхитав "Бостон": момент дня в НБА

Фото: Донован Мітчелл оформив дабл-дабл проти "Селтікс" (nesn.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Клівленд Кавальєрс" Донован Мітчелл опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірка "Кавальєрс" доклався до перемоги над "Бостоном" в овертаймі. За рахунку 109:112 на користь "Селтікс" він декласував оборону гостей сольним проходом під кільце зі слемданком на десерт. Мускала, як і Брогдон до цього, завадити Мітчеллу не зуміли.

Зрештою, "Клівленд" перехопив ініціативу та довів поєдинок до перемоги (118:114). Такий підсумок не змінив турнірного становища команд. "Кавальєрс" ідуть на 2-й сходинці Східної конференції НБА, а "Бостон" залишився на 4-му місці.

Сам Мітчелл став найрезультативнішим у матчі. Він набрав 40 очок, зробив 11 підбирань і віддав 4 передачі. На паркеті атакувальний оборонець провів 47 хвилин.

Хто такий Донован Мітчелл

Уродженець Елмсфорда (штат Нью-Йорк), студентом виступав у складі "Луїсвілл Кардіналс". На драфті НБА-2017 обраний під 13-м номером "Денвером".

"Наггетс" відразу обміняли "другого номера" до "Юти". У складі "джазменів" провів 5 сезонів поспіль. Перед нинішнім сезоном у рамках великого обміну перебрався до "Клівленда". Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2020-2023 рр.).

У дебютний сезон Мітчелл потрапив на обкладинку культового видання Slam і став героєм документалки "Новачок на підйомі". Захоплюється бейсболом, де вболіває за "Нью-Йорк Метс".

До слова, напередодні оборонець "Індіани" Хелібертон очолив хіт-парад моментів із триочковим баззером.

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НБАБаскетбол