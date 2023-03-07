Данк после сольного прохода защитника "Кливленда" расшатал "Бостон": момент дня в НБА

Звезда "Кавальерс" приложился к победе над "Бостоном" в овертайме. При счете 109:112 в пользу "Селтикс" он деклассировал оборону гостей сольным проходом под кольцо со слэм-данком на десерт. Мускала, как и Брогдон ранее, помешать Митчеллу не сумели.

В конце концов "Кливленд" перехватил инициативу и довел поединок до победы (118:114). Такой результат не изменил турнирного положения команд. "Кавальерс" идут на 2-й строчке Восточной конференции НБА, а "Бостон" остался на 4-м месте.

Сам Митчелл стал самым результативным в матче. Он набрал 40 очков, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи. На паркете атакующий защитник провел 47 минут.

Кто такой Донован Митчелл

Уроженец Элмсфорда (штат Нью-Йорк), студентом выступал в составе "Луисвилл Кардиналс". На драфте НБА-2017 выбран под 13-м номером "Денвером".

"Наггетс" сразу обменяли "второго номера" в "Юту". В составе "джазменов" провел 5 сезонов подряд. Перед нынешним сезоном в рамках большого обмена перебрался в "Кливленд". Четырехкратный участник Матча всех звезд ассоциации (2020-2023 гг.).

В дебютный сезон Митчелл попал на обложку культового издания Slam и стал героем документалки "Новичок на подъеме". Увлекается бейсболом, где болеет за "Нью-Йорк Метс".