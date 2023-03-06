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Триочковий оборонця "Індіани" перед сиреною закрив битву в Іллінойсі: момент дня в НБА

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Чикаго, Понеділок 06 березня 2023 10:56
Триочковий оборонця "Індіани" перед сиреною закрив битву в Іллінойсі: момент дня в НБА Фото: Тайріз Хелібертон оформив геймвінер (indycornrows.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Індіани Пейсерс" Тайріз Хелібертон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець вирвав перемогу над "Чикаго" (125:122). На останніх секундах фінальної чверті він під тиском Беверлі наважився на дальній кидок за рівного рахунку. У підсумку Хелібертон набрав 3 пункти, а хронометр зупинився на позначці 2,7 секунди.

Виїзна перемога "Індіани" не змінила турнірного становища команд. І "Буллз", і "Пейсерс" не проходять у плей-офф від Східної конференції. Рекорд суперників однаковий – 29 перемог, 36 поразок. "Вашингтон", який замикає чільну десятку, здобув на перемогу більше.

Сам Хелібертон оформив дабл-дабл. На паркеті він провів 34 хвилини. За цей час оборонець встиг набрати 29 очок, зробив 3 підбирання і віддав 11 передач.

Хто такий Тайріз Хелібертон

Уродженець Вісконсина, на студентському рівні виступав за "Айову Стейт Сайклонс". Обраний "Сакраменто" під 12-м номером драфту НБА-2020.

Провів у складі каліфорнійців 1,5 роки. Був обміняний до "Індіани" посеред сезону 2021/22. Учасник Матчу всіх зірок НБА цьогоріч. Тріумфував на ЧС-2019 серед 19-річних зі збірною США.

Батько Хелібертона – баскетбольний рефері, а кузен Едді Джонс відіграв 14 сезонів за "Лейкерс", "Шарлотт", "Маямі", "Мемфіс" і "Даллас". Ще один кузен – Джейлен Саггс – оборонець "Орландо".

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