Данк оборонця "Портленда" після сольного проходу в Індіанаполісі: момент дня в НБА

27-річний американець запам'ятався епізодом під завісу третьої чверті. Він підхопив м'яч на власній половині, пройшов під щит "Індіани Пейсерс" та в силовій манері закинув згори. Завадити зірці "Портленда" ніхто зі суперників не зміг.

Такі ефектні атаки, однак, не врятували орегонців від виїзної поразки (99:108). "Трейл Блейзерс" ідуть на 9-й сходинці Західної конференції НБА та проходять із "Індіаною" до плей-офф сезону. "Пейсерс" – сьомі на Сході.

Сам Харт провів на паркеті майже 36 хвилин та оформив дабл-дабл. Він набрав 12 очок, зробив 10 підбирань і віддав 8 передач. Натомість найрезультативнішим став оборонець "Портленда" Анферні Сімонс (20 пунктів).

Хто такий Джош Харт

Уродженець Меріленда, на студентському рівні виступав у складі "Вілланови Вайлдкетс". Обраний на драфті НБА-2017 "Ютою" під 30-м номером.

За "джазменів" не грав, оскільки відразу був обміняний у "Лейкерс". За каліфорнійців провів два сезони, а наступні 2,5 – за "Нью-Орлеан". Посеред сезону 2021/22 переїхав до "Портленда" в рамках великого обміну.

Навесні встановив персональний рекорд під егідою асоціації – 44 очки проти "Вашингтона". Харт захоплюється відеоіграми та веде стріми на Twitch, а також є фанатом лондонського "Челсі".