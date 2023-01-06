Форвард "Денвера" силовим данком знищив оборону "Кліпперс": момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилася видовищна атака легкого форварда "Денвер Наггетс" Влатка Чанчара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Балканець потрапив у хіт-парад завдяки епізоду в середині другої чверті. Він прорвався до зони штрафних кидків "Лос-Анджелес Кліпперс", завис у повітрі та ефектним слем-данком набрав два очки.

Зрештою, "Денвер" розгромив каліфорнійців на домашній арені (122:91). Завдяки цій перемозі "Наггетс" наздогнали "Мемфіс" нагорі Західної конференції НБА. Рекорд обох команд однаковий – 25 перемог, 13 поразок.

Сам Чанчар провів на паркеті майже 27 хвилин і оформив дабл-дабл. Словенський форвард набрав 15 очок, зробив 12 підбирань і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став його одноклубник Джамал Мюррей (18 пунктів).

Хто такий Влатко Чанчар

Уродженець Копера, виступав у чемпіонатах Словенії, Сербії та Іспанії. Обраний під 49-м номером драфту НБА-2017.

У складі "Наггетс" проводить четвертий сезон. У Лізі розвитку асоціації захищав кольори "Бірмінгем Сквадрон". У порівнянні з попередньою кампанією серйозно покращив середні показники (5.3 очок, 2 підбирання, 1.1 передача, 0.3 перехоплень).

Зі збірною Словенії Чанчар тріумфував на Євробаскеті-2017. Учасник Олімпійських ігор у Токіо.