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Данк защитника "Портленда" после сольного прохода в Индианаполисе: момент дня в НБА

Фото: Неистовый Джош Харт только что завершил зрелищный выпад (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Портленд Трэйл Блэйзерс" Джош Харт возглавил хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

27-летний американец запомнился эпизодом под занавес третьей четверти. Он подхватил мяч на своей половине, прошел под щит "Индианы Пэйсерс" и в силовой манере забросил сверху. Помешать звезде "Портленда" никто из соперников не смог.

Такие эффектные атаки, однако, не спасли орегонцев от выездного поражения (99:108). "Трэйл Блэйзерс" идут на 9-й строчке Западной конференции НБА и проходят с "Индианой" в плей-офф сезона. "Пэйсерс" – седьмые на Востоке.

Сам Харт провел на паркете около 36 минут и оформил дабл-дабл. Он набрал 12 очков, сделал 10 подборов и отдал 8 передач. В свою очередь самым результативным стал защитник "Портленда" Анферни Симонс (20 пунктов).

Кто такой Джош Харт

Уроженец Мэриленда, на студенческом уровне выступал в составе "Виллановы Уайлдкэтс". Выбран на драфте НБА-2017 "Ютой" под 30-м номером.

За "джазменов" не играл, поскольку сразу был обменен в "Лейкерс". В рядах калифорнийцев провел два сезона, а следующие 2,5 – в "Нью-Орлеане". Посреди сезона 2021/22 переехал в "Портленд" в рамках большого обмена.

Весной установил персональный рекорд под эгидой ассоциации – 44 очка против "Вашингтона". Харт увлекается видеоиграми и ведет стримы на Twitch, а также является фанатом лондонского "Челси".

К слову, накануне форвард "Денвера" Чанчар оказался в лидерах подборки со слэм-данком.

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