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Данк лидера в силовой манере после прохода утвердил мощь "Милуоки": момент дня в НБА

Атланта, Воскресенье 31 марта 2024 11:56
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Данк лидера в силовой манере после прохода утвердил мощь "Милуоки": момент дня в НБА Фото: Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл против "Атланты" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Бакс" покорил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Атлантой". Он прошел из собственной половины, финтами расшатал Хантера, а затем из-под Мэтьюса хладнокровно вонзил сверху.

Стараниями Адетокунбо и других "Милуоки" одержал выездную победу (122:113). "Бакс" остались на 2-й позиции Восточной конференции НБА. "Хокс" здесь замыкают главную десятку.

Самым результативным на паркете стал защитник "Атланты" Богдан Богданович. Он набрал 38 очков, сделал 10 подборов и отдал 4 передачи. Адетокунбо ответил своим дабл-даблом (36 пунктов, 16 подборов).

Кто такой Яннис Адетокунбо

Уроженец греческих Афин, сын иммигрантов из Нигерии. Воспитанник столичного "Филатлитикоса".

Подписал контракт с испанской "Сарагосой" в декабре 2012 года. Однако на Пиренеях так и не сыграл, поскольку на драфте НБА-2013 был выбран "Милуоки Бакс" под 15-м номером. В 2021 году Яннис привел "Милуоки" в первый за 50 лет чемпионский титул в НБА и стал MVP финальной серии. Дважды признавался MVP ассоциации (2019, 2020).

Спортивное прозвище – Greek Freak. Относится к верным Элладской православной церкви, воспитывает двух сыновей и дочь.

К слову, накануне защитник "Юты" Секстон возглавил подборку моментов с реализованным аллей-упом.

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