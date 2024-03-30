Оборонець "Юти" з розкішним розворотом завершив двоочковим аллей-уп: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Г'юстоном". У швидкій атаці "Джаз" Джузанг елегантно віддав на хід Секстону, а той у стрибку розвернувся на 360 градусів і класно поклав згори.

Таких красивих випадів "джазменам" забракло для підсумкового успіху. "Рокетс" зуміли дотиснути "Юту" (101:100). Г'юстонці продовжують переслідувати "Голден Стейт" у боротьбі за останню путівку в плей-офф від Західної конференції НБА. "Джаз" тут – на 12-й позиції.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Г'юстона" Джейлен Грін. Він набрав 34 очки, зробив 9 підбирань і віддав 6 передач. У складі "Юти" дабл-даблом відповів форвард Джон Коллінз (30 пунктів, 11 підбирань).

Хто такий Коллін Секстон

Уродженець штату Джорджія, на студентському рівні виступав за "Алабаму Крімсон Тайд". Обраний "Клівлендом" під 8-м номером драфту НБА-2018.

У лавах "Кавальєрс" провів 4 сезони. Покинув штат Огайо в статусі вільного агента. У вересні 2022-го підписав 4-річний контракт із "Ютою" на 72 млн доларів. У складі збірної США U-17 тріумфував на ЧС-2016 в Іспанії та отримав приз MVP змагань.

Прізвисько – "Молодий бик" (Young Bull). Прізвище Секстона фігурувало в розслідуванні ФБР щодо можливої корупції в Національній асоціації студентського спорту (NCAA), але обійшлося без звинувачень.